SGK prim borcu olanlar için flaş açıklama! Hangi borçlar yapılandırılacak? Son tarih ne zaman?

7. Taksitli ödemede borç artacak mı?

Taksitli ödemede, seçtiğiniz taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Katsayılar ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için 1.27. Örneğin, yapılandırmaya başvurdunuz ana borcunuzun üzerine Yİ-ÜFE uygulaması üzerinden gecikme zammı ve cezası da uygulandı ve toplam borcunuz 10 bin lira çıktı.