Bakan Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çıkaracağız

'Bakanım ruhsatları hızlandırın, biz buraya daha çok yatırım yapalım' deniyor. Biz de 'eyvallah' diyoruz. Maalesef bazı yerlere de gidiyoruz, 'Madenciliği istemiyoruz' deyip, protestolarla karşılaşıyoruz. Maalesef burada da bu işe bazı marjinal ve muhalif grupların öncülük ettiğinin farkındayız. Madenciliğin geliştiği bir şehirde muhalefet milletvekilleri bile 'Madencilik gelişsin, istihdam artsın' talebi ile geliyor. Ancak aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili, 'Biz burada madencilik istemiyoruz' diye karşı duruşların sözcülüğünü yapıyor. Maden de doğa da bizim. Doğaya, insana ve çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız" diye konuştu.



'ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR'



Madenin taş ve topraktan ibaret görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:



"Her şey madencilik sektörünün faaliyetlerinin bir sonucudur. Türkiye, hamdolsun bu konudaki üretimini artırarak devam ediyor. Birtakım karşı duruşlar olsa da biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Her yıl ortalama 4 ile 5 milyar dolar arasında madencilik ürünü ihracatımız var. Buna karşılık bunun 2 katı da ithalatımız var. Doğal gazı biz size getirdik ama maalesef bugüne kadar doğal gazı kendi kaynaklarımızdan yeteri kadar üretmedik. Toplam talebin yüzde 1 ile 2'sini karşılayabiliyoruz; petrolde de yüzde 8 civarında.