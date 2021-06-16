Son dakika: Düğünler piyasayı hareketlendirdi!



SATIŞLARDA 2019'U DA AŞACAĞIZ

2020'DE 480 bin çift evlendi. Bu yıl bekleyen taleple 700 bini bulur. Bizim için düğünler önemli. Çünkü ülkemizde köklü bir çeyiz kültürü var. Çeyiz paketlerimiz de 3 bin TL-15 bin TL arasında değişiyor. Ortalama rakamın 5 bin TL olduğunu düşünürsek, 700 bin çiftin evlenmesiyle birlikte çok yüksek bir işlem hacmi ortaya çıkıyor. Hatta 2019'un üzerinde bir işlem hacmine karşılık geliyor. Tabi bu süreçte online alışverişlerde de çeyiz paketlerinin satışları bir 'tık' önde gidiyor.