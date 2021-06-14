Son dakika: Türkiye'ye bir müjde daha! Milli Elektrikli Tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren açıklaması geldi.

Bakan Karaismailoğlu, "Akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Trenimizi bu yıl içerisinde hizmete sunacağız" diye konuştu.