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Son dakika: Türkiye'ye bir müjde daha! Milli Elektrikli Tren geliyor

Son dakika haberleri... açıklamasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlumüjdeyi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Trenimizi bu yıl içerisinde hizmete sunacağız" diye konuştu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Türkiye'ye bir müjde daha! Milli Elektrikli Tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren açıklaması geldi.

Bakan Karaismailoğlu, "Akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Trenimizi bu yıl içerisinde hizmete sunacağız" diye konuştu.

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