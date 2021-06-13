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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Binlerce kişiye iş müjdesi

Son dakika haberine göre; , nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon 972 bin 534 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Binlerce kişiye iş müjdesi

Bakanlığın, nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi 'de yayımlandı. Buna göre, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon 258 bin 773 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon 972 bin 534 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

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