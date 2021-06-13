Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Binlerce kişiye iş müjdesi

Bakanlığın, nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon 258 bin 773 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.