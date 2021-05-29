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Son dakika | Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da hesaplara yatacak

Son dakika haberi... Bakanı : "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika | Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

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