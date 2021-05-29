Esnaftan hibe desteğine yoğun ilgi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik hibe desteğine 2 günde 565 bin kişi başvurdu. 455 bin esnaf 3 bin TL için, 110 bin esnaf ise 5 bin TL için müracaat etti. Toplam 1.4 milyon esnafa 4.6 milyar lira destek verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine iki günde 565 bin başvuru geldi.
Bu listedeki 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alacak.
Yapılan başvuruların parasal değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Hibe desteğine başvuruları 23 Haziran akşamına kadar sürecek, bugün kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvurusunu yapabilecek.
4.6 MİLYAR LİRA SAĞLANACAK
Ticaret Bakanlığı tarafından iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa 4.6 milyar lira destek sağlanacak. Daha önce 3 ay biner lira gelir kaybı desteği alanlar dördüncü ay için de bin lira aldıktan sonra hibe desteğine başvurabiliyor.
İki grup halindeki destekten 235 bin esnafın 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnafın da 3 bin lira alması bekleniyor. Hibe desteğinden 340 ekonomik faaliyet, meslek grubu yararlanacak.
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvurunun uygun bulunması durumunda banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bankaya aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.
KESİNTİSİZ DESTEK
Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek. Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1.500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.
Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı son verilere göre, 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşın, 848 bin esnafın yararlandığı uygun maliyetli kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geçti.
Esnafın, mükelleflerin, kredi kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ödemeleri ile ertelenen borç tutarı bu yılın sonunda 219 milyar lirayı bulacak. Gelir kaybı desteğinden 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı.
YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER DE YARARLANABİLECEK
Meclis'te görüşülen yapılandırma paketinin kapsamı genişletilerek yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da kapsama alındı.
Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi ile üniversite mezunu 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili önemli kolaylıklar sağlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...
- Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...
- 2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak?
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
- Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...
- Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...
- Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...
- 12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...
- Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...
- EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...
- Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?