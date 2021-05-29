Esnaftan hibe desteğine yoğun ilgi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı

4.6 MİLYAR LİRA SAĞLANACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa 4.6 milyar lira destek sağlanacak. Daha önce 3 ay biner lira gelir kaybı desteği alanlar dördüncü ay için de bin lira aldıktan sonra hibe desteğine başvurabiliyor.