İzmir Çeşme'de konut ve arsası olanlar zengin oldu

Çeşme'de neredeyse arsa kalmadığını belirten Güleroğlu, "Arsa üretilmediği için fiyatlar da otomatik olarak yukarı doğru çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla ihaleye açılan arsaların fiyatları, muhammen bedel daha önce 2 milyondan başlarken bugün 5 -5,5 milyon liradan satılır hale geldi. Değeri normalde 2 milyon lira iken bir anda 5 milyon liraya, yani 2-3 katına çıktı. Bundan sonra orada olan arsaların fiyatları da ona göre dengelenecek. Serbest piyasa ekonomisi, ama arzın talebi karşılayamadığı rakamların da yükseldiği pozisyon oluşuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Her bölgedeki oranlar değişiyor. Ama Çeşme'deki rakamlar maalesef böyle. 850 bin TL'ye 1+1 daire satıyorduk, şu anda 1 milyon 450 bin TL'ye satıyoruz" dedi.