Son dakika: Kapıköy Sınır Kapısı’nda İranlı turist akını başladı! Hedef 1 milyar dolar





4 OTOBÜS KAPIDA BEKLİYOR

24 Mart 2020'de geçişlere kapatılan Kapıköy, bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Bu nedenle 72 saatlik PRC testine sahip turistlerin geçişine açılmasıyla, oldukça sıkıntılı günler geçiren Van'daki hizmet sektörü ve ticarethanelerin yüzü güldü. Şehrin ağırladığı turistlerin yüzde 90'ının İranlı olduğunu söyleyen Vali Bilmez, şunları kaydetti: "Gerçekten hem esnafımız hem de hizmet sektörümüz bu süreçte büyük sıkıntı çekti. Bu turistleri tekrar karşılamak için hazırız. Hatta İranlılar Kapıköy'den şehre gelirken ulaşım koşullarından memnun değildi. Bunun için 4 büyük şehirlerarası otobüs aldık. Otobüslerimiz sınırda bekliyor. Çok cüzi bir ücret karşılığında turistleri gayet konforlu bir şekilde şehre taşıyacağız."