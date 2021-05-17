Emekliler emlak vergisi ödemeyecek! Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir?

EVDE OTURMA ŞARTI VAR MI?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde yaşamayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi söz konusu oluyor.