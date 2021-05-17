Emekliler emlak vergisi ödemeyecek! Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir?
Son dakika haberine göre; Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar, vergiden muaf tutuluyor. İşte 10 soruda vergi rehberi.
Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar, vergiden muaf tutuluyor. İşte 10 soruda vergi rehberi.
KİMLER ÖDEMİYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve işsizler, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
HER KONUT İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor.
Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekliler çalışsalar da vergi ödemiyor.
AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
EVDE OTURMA ŞARTI VAR MI?
Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde yaşamayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi söz konusu oluyor.
DUL MAAŞI ALANLAR VERGİ VERİR Mİ?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan da bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
BAŞVURU GEREKİR Mİ?
Evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle başvurulmalı.
BUGÜNE KADAR ÖDENENLER NE OLACAK?
5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle başvuru yapmalısınız.
ARSASI OLAN EMEKLi NE YAPACAK?
Vergi istisnası sadece konutlar için geçerli.
HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin bir konutunun olması gerekiyor.
YENİ EMEKLİ DE YARARLANIR MI?
Bu yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için başvurarak vergi vermez.
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