05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Yeni rezervler için görevde! Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e açıldı!

Son dakika haberi... 'taki 'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan , 'e açıldı. Gemi, Türkali Kuyularının bulunduğu 'ndaki çalışmalara katılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Yeni rezervler için görevde! Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e açıldı!

'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından 'na ulaşan bu gün itibariyle 'na hareket etti. 'nin üçüncü sondaj gemisi olarak envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor.

'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.

Öte yandan Karadeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin keşfinde kullanılacak olan de Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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