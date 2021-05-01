Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenlik olarak evde bakım yardımı ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek.

Evde bakım maaşlarının bayramdan önce ödenmesi kararı alınmazsa, ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilecek.