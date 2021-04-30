3 yıl geri ödemesiz kredi! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? 2021 gelir kaybı ve kira desteği...

Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mikro ve küçük işletmelere müjdeli haber geldi. Fesih yasağı süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyuran Başkan Erdoğan, açıklamasının devamında esnafa desteklerin devam ettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından destek paketi ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? 2021 gelir kaybı ve kira desteği kimler alabilir? 3 yıl geri ödemesiz kredi şartları neler? İşte cevaplar...

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."