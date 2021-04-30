3 yıl geri ödemesiz kredi! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? 2021 gelir kaybı ve kira desteği...
Tam kapanma kapsamında destek paketleri açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Öte yandan mikro işletmeler ve küçük işletmelere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verileceği bildirildi. Peki, esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? 2021 gelir kaybı ve kira desteği kimler alabilir? 3 yıl geri ödemesiz kredi şartları neler? İşte haberin detayları...
Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mikro ve küçük işletmelere müjdeli haber geldi. Fesih yasağı süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyuran Başkan Erdoğan, açıklamasının devamında esnafa desteklerin devam ettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından destek paketi ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? 2021 gelir kaybı ve kira desteği kimler alabilir? 3 yıl geri ödemesiz kredi şartları neler? İşte cevaplar...
3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...
ŞARTLAR NEDİR?
-2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olacak
-Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak
-İşletmeler Ticaret bakanlığı sitesinden sorgu yapacak
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
-Cirosu 2020 yılında yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere destek hesaplanacak.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet'ten (www.turkiye.gov.tr) başvuruda bulunacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.
Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak. Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.
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