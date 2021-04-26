Sayıştay Başkanlığı 20 personel alacak | İşte aranan şartlar

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmaları gerekiyor.