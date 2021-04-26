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Bakan Varank açıkladı! İlk çeyrekte pandemiye rağmen rakamlar yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Bakan Varank açıkladı! İlk çeyrekte pandemiye rağmen rakamlar yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı." dedi.

Ayrınıtlar geliyor...

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