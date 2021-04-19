Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Kredi faizleri düşecek mi? Hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrası vatandaşların rahat nefes alabilmelerine olanak sağlayan kredi kampanyaları sağlanmıştı. Kampanyaların sona ermesinin ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Son günlerde faizlerin yüksek olması nedeniyle gözler faizlerin düşüp düşmeyeceğine çevrildi. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi? Bugün Ziraat Bankası , Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Nisan güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, kamu bankaları tarafından konut kredilerinde kampanyalar devam ediyor. Kamu ve özel bankalar tarafından ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarının düşüğ düşmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

19 Nisan tarihli banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde: