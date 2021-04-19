19 Nisan 2021, Pazartesi
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Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya birçok ihtiyaç için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Son zamanlarda faizlerin yüksek olması nedeniyle kredilerin düşüp düşmeyeceğini merak edenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Yeni haftanın ilk gününde bankaların faiz oranları güncellendi. Peki, 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

? Hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrası vatandaşların rahat nefes alabilmelerine olanak sağlayan kredi kampanyaları sağlanmıştı. Kampanyaların sona ermesinin ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Son günlerde faizlerin yüksek olması nedeniyle gözler faizlerin düşüp düşmeyeceğine çevrildi. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi? Bugün Ziraat Bankası , Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Nisan güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, kamu bankaları tarafından konut kredilerinde kampanyalar devam ediyor. Kamu ve özel bankalar tarafından ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarının düşüğ düşmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

19 Nisan tarihli banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79
Konut kredisi: %1,56

KUVEYT TÜRK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

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