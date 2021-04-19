Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'nin yenilenebilir atağı sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2020'de yenilebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla Avrupa'da 5. Dünyada 12. Sıraya yükseldiğini hatırlatarak 2021'de de enerji yatırımlarının tam gaz sürdüğünü belirtti.



Dönmez, Türkiye'nin Mart sonu elektrik kurulu gücünün 97 bin 70 megavata ulaştığını ifade ederek, söz konusu bu gücün 50 bin 790 megavatının yüzde 52,32'nin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu aktardı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilebilir enerji kurulu güç toplamının 62 bin 125 megavata ulaşarak toplam kurulu gücünün yüzde 64'ünü oluşturduğunu kaydetti.

"İLK ÜÇ AYDAKİ KURULU GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 97,9'U YENİLENEBİLİR ENERJİDEN"



Bakan Dönmez, Türkiye'nin her geçen gün artan kurulu gücünde yenilenebilir enerji oranının yüzde 100'ü zorladığını belirterek, "İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün %97,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu" ifadesini kullandı.