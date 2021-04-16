16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyon tahminleri geldi: Emekliye en az 2.189 TL!

Enflasyon tahminleri geldi: Emekliye en az 2.189 TL!

Emekliye yeni yılda en az 2.189 TL! Emekliler Mayıs ayında alacakları zamlı ikramiyelerin mutluluğunu yaşarken bir müjdeli haber daha geldi. Enflasyon tahminleri, emeklilerin zammını yüzde 7.09 olarak gösterdi. Buna göre en düşük maaş, esnafta 2 bin 189, 2000'den önce emekli olan 'lılarda 2 bin 591 lira olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2021
ABONE OL
Enflasyon tahminleri geldi: Emekliye en az 2.189 TL!

Emekliler bir yandan ikramiye heyecanı yaşarken, bir yandan da zammını merakla bekliyor.

Temmuz'da, ve emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.09 olarak gerçekleşebilecek.

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak.

Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 189 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 419 liradan 2 bin 591 liraya yükselecek.

TABAN AYLIKLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA