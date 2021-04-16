Enflasyon tahminleri geldi: Emekliye en az 2.189 TL!
Emekliye yeni yılda en az 2.189 TL! Emekliler Mayıs ayında alacakları zamlı ikramiyelerin mutluluğunu yaşarken bir müjdeli haber daha geldi. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Temmuz zammını yüzde 7.09 olarak gösterdi. Buna göre en düşük maaş, esnafta 2 bin 189, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 591 lira olacak.
Emekliler bir yandan ikramiye heyecanı yaşarken, bir yandan da Temmuz zammını merakla bekliyor.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı beklenti anketindeki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.09 olarak gerçekleşebilecek.
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak.
Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 189 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 419 liradan 2 bin 591 liraya yükselecek.
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