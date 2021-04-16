Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlaşarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.