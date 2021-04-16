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Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgın döneminde pandemi önlemleri kapsamında bayram sonrasına kadar çalışmalarına ara verilen işyerlerine destek geldi. Aylık bin 500 liralık ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlaşarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDE KAPSAM GENİŞLETİLDİ

'nin önergesi ile ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. Destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.

İŞTE DESTEK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLECEK YENİ İŞ KOLLARI:

İnternet kafeler,

parkları.

Lunaparklar

salonlarının faaliyetleri.

, balo ve kokteyl salonları.

Oyun makinelerinin işletilmesi.

salonları (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar),

, gibi yerlerin faaliyetleri. , ılıca, içmeler, spa merkezleri (konaklama hizmetleri hariç), , masaj salonu, solaryum gibi yerlerin işletilmesi faaliyetleri ( salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.)"

ÖNEMLİ AYRINTILAR

AK Parti'nin önergeleri ile hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlerin kayda alınmasına ilişkin düzenlemeler yasadan çıkartıldı.



YASADA NELER VAR

Kabul edilen yasa kredi borçlarının yapılandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satışına olanak tanıyor. Yasa, kurumlar vergisinin 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanmasını öngörüyor.

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