Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?
Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Yatırımcıların yakından takip ettiği borsada halka arz devam ediyor. Son olarak Galata Wind Enerji tarafından yapılan halka arz açıklamasının ardından gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Galata Wind Enerhji halka arz detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...
Galata Wind halka arz hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? Galata Wind Enerji AŞ'ye ait payların yüzde 25'i halka arz ediliyor. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak. Borsada yatırım yapan vatandaşlar, halka arz ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte cevaplar...
GALATA WİND HALKA ARZ HİSSE NASIL ALINIR? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ...
Galata Wind Enerji'nin halka arzında talepler 15-16 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla yapılacak.
GALATA WİND HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI
Hisse kodu: Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND")
Pay başına fiyat: 5,06 lira
GALATA WİND BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Söz konusu halka arzda bugün başlayan talep toplama süreci 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.
TALEP TOPLAMA BAŞLADI
Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin halka arzı için talep toplama süreci bugün başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ'ye ait payların yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak.
Söz konusu halka arzda bugün başlayan talep toplama süreci 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.
Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Galata Wind'in portföyü, iş modeli ve verdiği taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding'de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3'e denk geliyor. "
Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği ve sermaye yapısının yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."
Kuyan, şirket olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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- Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?
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