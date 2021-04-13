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THY'den Ramazan ayına özel video

Ramazan'ın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan , "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir geçirmeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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THY'den Ramazan ayına özel video

Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.

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