THY'den Ramazan ayına özel video
Ramazan'ın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Türk Hava Yolları, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.
EKONOMİ AA
Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 13, 2021
Hoş geldin Ramazan!
Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir Ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/6XX5sGXz2v