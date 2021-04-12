Resmi açıklama: Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların desteklenmeleri açısından ailelere verilen evde bakım yardımı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Nisan ayına ilişkin ödemelerin yapılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...

12 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Nisan ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. AÇSHB'nin takvimine göre, evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor.

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.