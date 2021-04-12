Resmi açıklama: Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?
Evde bakım maaşı yattı mı? AÇSHB tarafından bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımının nisan ayı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda resmi açıklama geldi. Evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte haberin detayları...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların desteklenmeleri açısından ailelere verilen evde bakım yardımı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Nisan ayına ilişkin ödemelerin yapılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...
12 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Nisan ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. AÇSHB'nin takvimine göre, evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor.
Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- Resmi açıklama: Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?
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