Yargıtay'dan emsal karar: İşçiye tazminat müjdesi
Kıdem tazminatlarını almayı düşünenlere güzel haber! Milyonlarca çalışan için Yargıtay’dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Peki kimler istifa edip tazminat alabilir ve kimler daha sonra çalışabilir? İşte detaylar...
Yargıtay, 15 yıl-3600 prim gününü tamamlayarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçilerin kıdem tazminatı alması konusunda önemli bir karara imza attı.
Bu koşulları sağlayıp işten ayrılanların yeniden işe girse de tazminat alabileceğine hükmetti.
Yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurgulayan Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının, ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.
Yargıtay, işçiye ayrıldığı işyerinin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR
● Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar
● Emeklilik için ayrılanlar
●Askerlik için ayrılanlar
● Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar
● Haklı fesih ile istifa edenler
KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR
● Emeklilik için yaşı bekleyenler
● Emekli olanlar
● Evlilik için ayrılanlar