Türkiye pandemi döneminde de ihracatta rekor kırdı! 95 ülkeye 5 milyon dolarlık çay

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mart döneminde ülkeden 1 milyon 282 bin 978 kilogram çay ihraç edildiğini ve karşılığında 5 milyon 124 bin 981 dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Bu dönemde 95 ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değer bazında da yüzde 33 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, en fazla çay ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurguladı.