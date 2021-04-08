KOBİ’lere 1 milyon TL'lik destek!

33 KİŞİDE OLACAK

İsviçre, lüks saat fuarını ikinci kez dijital olarak organize etti. Dün başlayan Watches and Wonders, 13 Nisan'a kadar saat meraklılarını ağırlayacak. Fuarda tanıtılan yeni modellerden biri de sadece 33 tane üretilen Greubel Forsey GMT Sport... Greubel Forsey, 4.5 milyon lira fiyat etiketine sahip yeni GMT Sport'u titanyum ve mavi birlikteliğiyle tasarladı. Diğer modellere göre daha sade bir kadrana sahip saatin, 3 ayrı patenti ve 100 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor.