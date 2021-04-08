KOBİ’lere 1 milyon TL'lik destek!
KOBİ'lere 1 milyon TL'lik destek verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayiinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını ve KOBİ'lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi. Varank, "Başvurular e-Devlet'ten 17 Mayıs'a kadar sürecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayiinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını ve KOBİ'lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi. Varank, "Başvurular e-Devlet'ten 17 Mayıs'a kadar sürecek" dedi.
PASTIRMAYA ZAM YOK
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında hem Kayseri hem diğer illerimizde pastırma ve sucukta perakende satış fiyatında herhangi bir artış yapılmayacak" dedi. Bu yıl fiyatlarda 2020'ye göre yüzde 20'ye yakın artışın söz konusu olduğunu söyleyen Bağlamış, "Halen sucuk 70-90, pastırma ise 150- 220 lira aralığında satılıyor" diye konuştu.
33 KİŞİDE OLACAK
İsviçre, lüks saat fuarını ikinci kez dijital olarak organize etti. Dün başlayan Watches and Wonders, 13 Nisan'a kadar saat meraklılarını ağırlayacak. Fuarda tanıtılan yeni modellerden biri de sadece 33 tane üretilen Greubel Forsey GMT Sport... Greubel Forsey, 4.5 milyon lira fiyat etiketine sahip yeni GMT Sport'u titanyum ve mavi birlikteliğiyle tasarladı. Diğer modellere göre daha sade bir kadrana sahip saatin, 3 ayrı patenti ve 100 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor.
BİRİKİMLERE GARANTİ GELDİ
Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcıyı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler, fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük sürede cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.
E-DEVLET'TEN TAPU SORDUK
2020'de vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından, e-Devlet üzerinden 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; tapu bilgileri, vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de araştırıldı.
SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ GELİYOR
Hyundai, sürücüsüz taksi hazırlığını hızlandırdı. Elektrikli Ioniq 5 modeli robot taksiye çevrilecek. Tek şarj ile 482 kilometre yol yapması planlanan taksiler, Lyft uygulaması ile çağrılacak. Robot taksilerin 2023'te Hyundai'nin elektrikli Ioniq 5'i hizmete girmesi bekleniyor.