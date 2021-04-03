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Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emeklilere zam, ücretsiz toplu taşıma...

Son dakika haberine göre; 5.3 milyon memur ve bu yaz yapılacak toplu sözleşmeyi merakla bekliyor. Masaya gelecek talepler arasında seyyanen ve aile yardımı da var...  Kamu çalışanlarıyla birlikte emeklilerin de zamları belirlenecek.

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emeklilere zam, ücretsiz toplu taşıma...

Bu yaz 3.1 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için hareketli geçecek.

ve 2023 yıllarının yol haritasının çizileceği toplu sözleşme görüşmelerinde hem oranları hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler belirlenecek. İşte bazı talepler:

EMEKLİ NE İSTİYOR?


● YÜZDELİ zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.


● MEMURLAR gibi her ay aile yardımı verilsin.


● ÜCRETSIZ toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.


● BAYRAM ikramiyelerinde artış olsun.


● AYNI unvanlı kadro ya da görevden olanlar arasında maaşı farkı, ilave ödemeyle giderilsin.


● KAMUNUN dinlenme tesisleri % 50 indirimli olsun.


● EMEKLİLİK için yaşı bekleyenler 'den yararlandırılsın.

MEMUR NE İSTİYOR?


● YÜZDELİ zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.


● SÖZLEŞMELİ personel kadroya geçirilsin.


● KAMU görevlileri yüzde 15'lik dilimin üstünde vergi ödemesin.


● DERECE-kademe sınırlaması kaldırılsın.


● BAYRAM ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
● AILE yardımında ekstra artış yapılsın.

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