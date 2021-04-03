Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emeklilere zam, ücretsiz toplu taşıma...
Son dakika haberine göre; 5.3 milyon memur ve emekli bu yaz yapılacak toplu sözleşmeyi merakla bekliyor. Masaya gelecek talepler arasında seyyanen zam ve aile yardımı da var... Kamu çalışanlarıyla birlikte emeklilerin de zamları belirlenecek.
EKONOMİ Takvim
● YÜZDELİ zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.
● MEMURLAR gibi her ay aile yardımı verilsin.
● ÜCRETSIZ toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
● BAYRAM ikramiyelerinde artış olsun.
● AYNI unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında maaşı farkı, ilave ödemeyle giderilsin.
● KAMUNUN dinlenme tesisleri % 50 indirimli olsun.
● EMEKLİLİK için yaşı bekleyenler GSS'den yararlandırılsın.
MEMUR NE İSTİYOR?
● YÜZDELİ zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.
● SÖZLEŞMELİ personel kadroya geçirilsin.
● KAMU görevlileri yüzde 15'lik dilimin üstünde vergi ödemesin.
● DERECE-kademe sınırlaması kaldırılsın.
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● BAYRAM ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
● AILE yardımında ekstra artış yapılsın.