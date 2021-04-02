Şehit yakınları ve gazilere zam! 1.500 TL'ye yükseltildi
Şehit yakını ve gazilere vakıf desteği, bu aydan itibaren 1.500 liraya yükseltildi. Dini bayramlarda 1.000'er, Temmuz'da 1.500 lira ek destek verilecek. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyon lirayı aşkın destek verildi.
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttüğü vakfın toplantısında alınan kararla, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan aylık destek bu aydan itibaren 1.000 liradan 1.500 liraya yükseltildi.