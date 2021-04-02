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Şehit yakınları ve gazilere zam! 1.500 TL'ye yükseltildi

Şehit yakını ve gazilere vakıf desteği, bu aydan itibaren 1.500 liraya yükseltildi. Dini bayramlarda 1.000'er, Temmuz'da 1.500 lira ek destek verilecek.  şehit yakınları ve gazilerine 35 milyon lirayı aşkın destek verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Şehit yakınları ve gazilere zam! 1.500 TL'ye yükseltildi
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttüğü vakfın toplantısında alınan kararla, şehit yakınları ve gazilerine yapılan aylık destek bu aydan itibaren 1.000 liradan 1.500 liraya yükseltildi.

Dini bayramlarda 1.000'er lira ve Temmuz'da ise 1.500 lira daha ek destek verilmesi kararı alındı.

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