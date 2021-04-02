Şehit yakınları ve gazilere zam! 1.500 TL'ye yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttüğü vakfın toplantısında alınan kararla, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan aylık destek bu aydan itibaren 1.000 liradan 1.500 liraya yükseltildi.