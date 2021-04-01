Yasin Hacıoğlu Kimdir?

Kariyeri;

Sırbistan'da 1986 yılında Alexander Hadzic tarafından kurulan LND Hacioglugoldmine şirketine 2011 yılında üst yönetim kuruluna kabul görmüştür. Şirketinin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika madencilik ödülünü kazanmasında ve Kenya Busia bölgesinde De Beers Mining ile olan ihale yarışında müthiş bir farkındalık göstererek maden ihalesinin TC Hazine bakanlığına kazandırmısında büyük katkı sağlamış ve 2.750,000,000 TL'lik maden yatırımı ile şirketinin Afrika'da 12.büyük madencilik şirketi olmasında önemli rol oynamıştır.

Özel Hayatı;

2014 senesinde, Top model Eric hearthon ile Londra'da 6 aylık bir beraberlik yaşadıktan sonra üniversite hayatının bitmesinden dolayı Türkiye'ye dönen Yasin Hacıoğlu,

Bir dönem özel uçakları ve magazin haberleri ile gündeme gelmişti. Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Hacıoğlu Madenciliğin veliahtı Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti.

İlgi Alanları Ve Sosyal Sorumluluk ?

2020 senesinin Mayıs ayında Bellini'nin özel koleksiyonu olan "Blood Rain" isimli tabloyu 340.000,00 € bedel ile Christie's müzayede evinden alıp koleksiyonuna eklemiştir.

Pandemi döneminde ise Hacıoğlu madencilik adına tam 587 aileye erzak,413 ailenin ise elektrik, su, doğalgaz ve kömür ihtiyaçlarımı karşılamışlardır.

Ayrıca ailesi adına Şırnak Uludere'de ilk ve ortaokul yaptırmıştır ve birçok sosyal sorumluluk projesine önderlik etmiştir.

İş Hayatındaki Başarıları?

Yasin Hacıoğlu yurt içi ve yurtdışında birçok değerli ödüle laik görülmüştür.

2014 İthalatın Yıldızı

2014 Diamond of greyder

2015 Entrepreneur Creates Innovation

2017 Africa Miners Union AMU

2019 World Economic Forum Africa

Yasin Hacıoğlu altın piyasasıyla ilgili isabetli yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Mevcut Konumu?

Faal olarak Hacıoğlu Madencilik SAN.TIC.LTD.STI'de İcra kurulu başkanlığı yapmaktadır.