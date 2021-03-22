Emekliye 1700 lira promosyon! Bankalar 2021 fiyatlarını duyurdu
Son dakika haberine göre; Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor. Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar yeniden ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor. Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti, Halkbank... İşte emekliye yüksek promosyon veren bankaların listesi.
Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor.
3 yılda bir maaşların yatırıldığı bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.
Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar yeniden ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor.
Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira promosyon ödüyor.
Ancak bunlar taban tutarlar. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazla verme imkanına da sahip.
Alınacak tutar kampanyalarla bin 700 liraya kadar çıkabiliyor. Burada bazı şartlar devreye girebiliyor, bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
BUNLARA DİKKAT!
'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, taban tutarı alırsınız. Bazı bankalar da şartsız tutarı artırıyor. Bu bankaları da seçebilirsiniz.
Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor.
Bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapanlara promosyonu artırıyor. Bunlara dikkat edin.
Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.
Ödeme aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa değerlendirmek mümkün. Bunun için kalan sürenin promosyonunu geri vermelisiniz.
● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
● QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyana 1.000, 1.300, 1.600 lira.
● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 800, 1.200, 1.500 lira. 1.500 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.
● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.
● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
● YKB: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
● ZİRAAT: 500, 625, 750 lira.