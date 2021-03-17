Son dakika: FED'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...
Son dakika haberi...ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı belli oldu. Analistlerin piyasalar için Mart ayının en kritik haftası olarak tanımladığı haftada Fed'in faiz kararı ve açıklamaları odak noktasıydı. Fed toplantısı sonucu, faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı...
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı belli oldu. Analistlerin piyasalar için Mart ayının en kritik haftası olarak tanımladığı haftada Fed'in faiz kararı ve açıklamaları odak noktasıydı. Fed toplantısı sonucu, faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı. Faiz kararı 11-0 oy birliği ile alındı.
PİYASALARDA 3 YILDAN ÖNCE PARA POLİTİKASINDA BİR SIKILAŞMA GELİR Mİ KORKUSU VARDI
ABD ekonomisinin hızlı toparlanma beklentisiyle tahvil faizlerinin yükselmesi Fed'in kararlarını ve mesajlarını her zamankinden ön plana çıkardı. ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanır mı korkusu nedeniyle Fed'in beklenenden önce varlık alımlarını kısması ve sonrasında para politikasında 3 yıldan önce olası bir sıkılaştırma yapabileceği söylemlerinin dillendirilmesi nedeniyle piyasalar baskı altında kaldı. Fed, daha önceki yaptığı açıklamalarda pandemi etkisi nedeniyle 3 yıl boyunca faiz artırımına gitmeceğini vurgulamıştı.
FED PİYASA BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİ: 3 YIL İÇİN FAİZ TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararıyla beraber önümüzdeki dönem için faiz tahminlerini yayınladı. Buna göre tahminlerde bir değişiklik olmadı. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, bu yıl ve gelecek 3 yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.
ABD EKONOMİSİNİN 2021 YILI İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ %6,5'E YÜKSELDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini yukarı yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,5 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,3, 2023 yılı için yüzde 2,2 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 4,2, gelecek yıl için yüzde 3,2 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti. Uzun dönem büyüme beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı. ABD ekonomisi yılın 4.çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 4,1 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.