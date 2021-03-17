Son dakika: FED'in faiz kararı belli oldu! Piyasalara yön verecek karar...

ABD EKONOMİSİNİN 2021 YILI İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ %6,5'E YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini yukarı yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,5 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,3, 2023 yılı için yüzde 2,2 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 4,2, gelecek yıl için yüzde 3,2 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti. Uzun dönem büyüme beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı. ABD ekonomisi yılın 4.çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 4,1 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.