Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni dönem! 18 yaş altı BES'ten faydalanacak
BES'te yeni döneme giriliyor! Tasarrufu teşvik eden, yaşlılıkta ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), önümüzdeki dönemde vites artıracak. Geçtiğimiz yıllarda 45 yaş altı çalışanlar için hayata geçirilen otomatik katılım ile ivme kazanan BES’in kapsamı daha da genişleyecek. 18 yaş altı BES şemsiyesi altına girecek. Peki BES nedir ve 18 yaş altı BES'ten nasıl yararlanır? İşte detaylar...
Tasarrufu teşvik eden, yaşlılıkta ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), önümüzdeki dönemde vites artıracak.
Geçtiğimiz yıllarda 45 yaş altı çalışanlar için hayata geçirilen otomatik katılım ile ivme kazanan BES'in kapsamı daha da genişleyecek.
18 yaş altı BES şemsiyesi altına girecek. Peki BES nedir ve 18 yaş altı BES'ten nasıl yararlanır? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketine göre şu adımlar atılacak:
18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak.
BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES aktarımına imkan sağlanacak.
Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlar BES'teki bütün fonları alıp satabilecek.
KUMBARA İŞLEVİ GÖRECEK
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"18 yaş altı 23 milyon genç nüfusumuzun yarınlarını BES ile güvence altına alıyoruz. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dahil edilmesi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını sürdürecek."