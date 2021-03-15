Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni dönem! 18 yaş altı BES'ten faydalanacak

"18 yaş altı 23 milyon genç nüfusumuzun yarınlarını BES ile güvence altına alıyoruz. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dahil edilmesi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını sürdürecek."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN