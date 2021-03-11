11 Mart 2021, Perşembe
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Her ay ek ödeme yolda! Emekliye 355 TL

Milyonlarca emeklinin beklediği intibak zammıyla ilgili flaş gelişme... ve emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Emekliler, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için karar çıkmasını bekliyor. Talep hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Her ay ek ödeme yolda! Emekliye 355 TL

Milyonlarca emeklinin gündeminde intibak var.

ve sonrasında emekli olan ve emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi.

Memur emeklileri intibak talebinin ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması ve karara bağlanması beklentisini taşıyor.

İKİNCİ KEZ GELECEK


Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

355 TL ZAM


2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.

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