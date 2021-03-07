07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Paralel istihdam da hareketlenme! İlan sayısı yüzde 20 arttı

Paralel istihdam da hareketlenme! İlan sayısı yüzde 20 arttı

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan ’de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı. Uzun süre kapalı kalan restoran ve kafeler personellerini geri çağırıyor. ’dan itibaren açılmaya hazırlanan oteller ise gelecek rezervasyona göre personel planlaması yapıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Paralel istihdam da hareketlenme! İlan sayısı yüzde 20 arttı

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan 'de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı.

Uzun süre kapalı kalan restoran ve kafeler personellerini geri çağırıyor.

1 Nisan'dan itibaren açılmaya hazırlanan oteller ise gelecek rezervasyona göre personel planlaması yapıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle mağazalarda hareketlilik bekleyen perakende sektörü ise yeni personel arayışını hızlandırdı.

Şubatta tüm sektörlerdeki firmaların verdiği ilan sayısı yüzde 20 arttı.

Eleman bulmak için giriş yapan firma sayısı yüzde 115 artış gösterdi.

Şubat ve martın ilk haftasını kapsayan dönemde, en çok ilan yüzde 109 ile mağazacılık ve perakende sektöründe verildi.

-içme sektöründeki firmaların da ilanları ocak ayına göre yüzde 70 arttı.

Bu oran yeni sezona hazırlanan sektöründe ise yüzde 40 oldu.

1 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında ocak ayına göre en çok ilan verilen pozisyon ise yüzde 90 ile garson oldu.

Bunu yüzde 80 ile temizlik ve yüzde 30 ila aşçı takip etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA