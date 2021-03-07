Paralel istihdam da hareketlenme! İlan sayısı yüzde 20 arttı
1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan Türkiye’de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı. Uzun süre kapalı kalan restoran ve kafeler personellerini geri çağırıyor. 1 Nisan’dan itibaren açılmaya hazırlanan oteller ise gelecek rezervasyona göre personel planlaması yapıyor.
1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan Türkiye'de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı.
Uzun süre kapalı kalan restoran ve kafeler personellerini geri çağırıyor.
1 Nisan'dan itibaren açılmaya hazırlanan oteller ise gelecek rezervasyona göre personel planlaması yapıyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle mağazalarda hareketlilik bekleyen perakende sektörü ise yeni personel arayışını hızlandırdı.
Şubatta tüm sektörlerdeki firmaların verdiği ilan sayısı yüzde 20 arttı.
Eleman bulmak için giriş yapan firma sayısı yüzde 115 artış gösterdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında ocak ayına göre en çok ilan verilen pozisyon ise yüzde 90 ile garson oldu.