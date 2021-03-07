07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kadın girişimciye büyük müjde: Yüzde 50 indirim!

Kadın girişimciye büyük müjde: Yüzde 50 indirim!

Kadın girişimciye güzel haber... (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü , e-ticarette kadınların daha fazla yer almasını beklediklerini belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Kadın girişimciye büyük müjde: Yüzde 50 indirim!

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette kadınların daha fazla yer almasını beklediklerini belirtti.

'ne özel kadın girişimcileri desteklemek için site olarak komisyon indirimine gideceklerini aktaran Çevikoğlu, "Mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadın girişimcilerimiz için komisyon oranlarımızda yüzde 50 indirime gideceğiz. Bu girişimcilerimiz 3 ay boyunca indirimli komisyon oranlarından yararlanmış olacak. Kampanyadan halihazırda bünyemizde satış yapan kadın girişimcilerimiz de yararlanacak. Bu yolla daha çok kadın girişimcimizi e-ticaret ile tanıştırarak destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA