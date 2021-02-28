28 Şubat 2021, Pazar
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Yeni emekliye 2.000 TL! Çifte ikramiye alacaklar

Yeni emekliye de 2.000 TL ikramiye ödenecek. Emekliler her yıl Ramazan ve bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor. Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Yeni emekliye 2.000 TL! Çifte ikramiye alacaklar

Emekliler her yıl Ramazan ve bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor.

Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.

Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor.

İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor.

Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.

Bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek.

Bu tarihten önce emekli olanlar yılı için iki ikramiye birden alacaklar.

Böylece maaşları haricinde 2 bin lira ek ödeme yapılacak.

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