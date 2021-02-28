Türkiye ekonomide destan yazdı! Sadece Türkiye ve Çin...

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük ekonomik sarsıntıyı yaşayan dünya ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'ye büyük bir küçülmeyle geride bıraktı. Kovid-19 salgını küresel büyüme tahmininin ters yüz etti. Salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde derin ekonomik yaralar açtı. Yüzde 3,5 ve yüzde 4 arasında büyümesi beklenen küresel ekonomi yüzde 4,3 oranında küçüldü.

Büyük tecrit yılında büyüme başarısı gösteren Türkiye ve Çin'in dışında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme hayallerine adeta virüs bulaştı. 2020'nin başında Çin'de ortaya çıkan, ardından da ABD ve Avrupa ülkelerine sıçrayan kovid-19 virüsü aylar içinde dünyanın tamamına yayıldı.