Şişecam'ı Bosna'da 1.5 milyon lira dolandırdılar!

Kayaman, paranın akıbeti için şirketle iletişime geçtiğinde ise şirket yetkilileri dolandırıldıklarını anladı ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmada paranın yatırıldığı banka bilgilerinin Taresshoes Pvt Deri Limited Şirket adına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirket yetkilisi Hüseyin Y. 'nin ifadesine başvuruldu. Hüseyin Y., şirketin yetkilisi olduğunu, okuma yazması olmadığını, daha önceden adını Süleyman Salah Süleyman olarak bildiği Suriye uyruklu şahsın isteği üzerine bu şirketi kurduğunu ve o dönemde paraya ihtiyacı olduğundan bu teklifi kabul ettiğini, şirketle hiç ilgilenmediğini kaydetti. Hüseyin Y. "Olay tarihinde de Süleyman Salah ile birlikte bankaya giderek parayı çektim. Süleyman'a teslim ettim. Şirketin sadece kağıt üzerinde sahibiyim" diyerek suçlamaları reddetti.