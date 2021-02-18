Son dakika: Ekonomiye güveni artıyor! Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.





Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayındaki 63.7'den, Şubat ayında yüzde 4.1 artarak 66.3'e yükseldi.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayındaki 83.8'den, Şubat ayında yüzde 0.8 artarak 84.5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayındaki 88.2'den, Şubat ayında yüzde 4.0 artarak 91.7'ye yükseldi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayındaki 97.3'den, Şubat ayında yüzde 1.9 azalarak 95.5'e geriledi.