Son dakika: Çocuğu özel okula gidenler dikkat! Çok önemli karar çıktı



Uçan, şunları kaydetti:



"Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN







