Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Bu yılki ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak eden çiftçiler, ödeme takvimini araştırıyor. Destek ödemesi ücretleri ve ödeme tarihi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin bu seneki takvimi araştırılıyor. Ancak 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması tahmin ediliyor.