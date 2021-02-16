Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Şubat ayının yavaş yavaş sonlarına doğru gelinirken gözler destek ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik verilen destek ödemesinin tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...
Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Bu yılki ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak eden çiftçiler, ödeme takvimini araştırıyor. Destek ödemesi ücretleri ve ödeme tarihi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...
2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin bu seneki takvimi araştırılıyor. Ancak 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması tahmin ediliyor.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bakanlık tarafından açıklanan son rakamlar şu şekilde:
Ürün: Zeytin diğer ürünler
Mazot(TL/da): 15
Gübre(TL/da) Toplam: 4= 19 TL.
Ürün: Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Mazot(TL/da): 19
Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL
Ürün: Çeltik, Pamuk
Mazot(TL/da): 62
Gübre(TL/da) Toplam: 4=66 TL
Ürün: Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye
Mazot(TL/da): 22
Gübre(TL/da) Toplam: 4=26 TL.
Ürün: Patates
Mazot(TL/da): 27
Gübre(TL/da) Toplam: 4=31 TL.