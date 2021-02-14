Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Erken emeklilik için 7 yasal anahtar!
Erken emeklilik için 7 yasal anahtar bulunuyor. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Askerlik süreleri, 15 yıl ve 3600 gün, malulen emeklilik, vergi indirimi gibi. İşte yasalara göre erken emekliliğin 7 formülü...
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olmak.
Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor.
Emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor.
Ancak yasalarımız emekliliği öne çekecek bazı avantajlar sunuyor.
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ:
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.
Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER:
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.
Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
3. 10 YIL PRİM YETİYOR:
Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.
Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar çıkıyor.
Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli.
Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.
4. YÜZDE 60 RAPOR YETER:
Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler malulen emekli olabiliyor.
1800 gün prim yeterli oluyor.
5. VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR:
Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
6. YIPRANAN KAZANIR:
Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
7. ANNEYE PRİM VAR: