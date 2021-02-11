Anneye en az 6.376 TL! Yarım mesai tam maaş imkanı
Anneye yarım mesai tam maaş imkanı... Annelere doğum sonrası için sunulan ‘yarım çalışma tam maaş’ uygulamasından 2016’dan bugüne 31 bini aşkın kişi yararlandı. Annelere 84.1 milyon lira ödeme yapıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarının, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu belirtti.
Annelere doğum sonrası için sunulan 'yarım çalışma tam maaş' uygulamasından 2016'dan bugüne 31 bini aşkın kişi yararlandı.
Annelere 84.1 milyon lira ödeme yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarının, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu belirtti.
Yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına işaret eden Selçuk, "Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir" dedi.
Yarım çalışmada işveren yarım maaş öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden veriliyor. Anneler çocuk sayısına göre yarı zamanlı çalışma süresi kazanıyor.
İŞKUR NE ÖDÜYOR?
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN (1. çocuğu olan):
Brüt ücret: 3.577,50 TL
Net ücret: 2.825,90 TL
Çocuk sayısı: 1
Yarı çalışma: 60 gün
İşyerinden 2 aylık maaş: 2.825,90 TL (1.415,95 x 2)
İŞKUR ödeneği: 3.577,50 TL (1.788,75 X 2)
Damga vergisi: 3.577,50 x binde 7.59 = 27,15 TL