10 Şubat mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar
Mazot ve gübre desteği ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene mazot ve gübre için 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Şimdi ise 2021 ödemeleri bekleniyor. Peki, 10 Şubat mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere destek devam ediyor. Bu ödemelerden biri de mazot ve gübre desteği... Geçtiğimiz yıl üreticilere yapılan toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödemeden, 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bu seneki ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 10 Şubat mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...
2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bakanlık tarafından açıklanan son rakamlar şu şekilde:
Ürün: Zeytin diğer ürünler
Mazot(TL/da): 15
Gübre(TL/da) Toplam: 4= 19 TL.
Ürün: Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Mazot(TL/da): 19
Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL
Ürün: Çeltik, Pamuk
Mazot(TL/da): 62
Gübre(TL/da) Toplam: 4=66 TL
Ürün: Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye
Mazot(TL/da): 22
Gübre(TL/da) Toplam: 4=26 TL.
Ürün: Patates
Mazot(TL/da): 27
Gübre(TL/da) Toplam: 4=31 TL.