10 Şubat mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere destek devam ediyor. Bu ödemelerden biri de mazot ve gübre desteği... Geçtiğimiz yıl üreticilere yapılan toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödemeden, 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bu seneki ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 10 Şubat mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.