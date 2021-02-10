Evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığının Şubat ayı ödemeleri merak ediliyor. Her ay düzenli olarak belirli tarihlerde ödenen evde bakım maaşı ocak ayı itibarıyla zamlandı. Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması konusunda ailelere ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri için bekleyiş başladı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 10 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

2021 Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Şubat ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.