İŞKUR, yayımladığı personel ilanları ile istihdama büyük katkı sağlıyor. Kamu şirketleri ve özel şirketlerin büyük bölümü işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştiriyor. İşsiz vatandaşlar İŞKUR'a başvurarak kendilerine uygun işi seçiyor. Çeşitli sebeplerden dolayı işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar ve iş arayışına giren vatandaşlar, İŞKUR iş ilanları ile kendilerine yönelik bir memur ya da personel alımı olup olmadığını öğrenebiliyor. İŞKUR personel alımı ilanları güncel olarak her gün düzenli olarak güncelleniyor. İlgili personel alımı ilanları arasında KPSS şartı isteyenler olduğu gibi, KPSS şartsız da bulunuyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler de paylaşılıyor. Açıklamada yer aldığı gibi, ilanlara başvuru için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, en az ilkokul ve lise mezunu, güncel İŞKUR personel ve memur alımı ilanları...