Son dakika: Portakal ihracatında sevindiren gelişme! Yüzde 41 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin 2019 yılındaki portakal ihracatı 91 milyon 492 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen sezon portakal rekoltesinde düşüş yaşanmasına rağmen ihracat, Kovid-19 salgını sürecinde oluşan talep nedeniyle değer bazında arttı.

Geçen sene yaklaşık 60 ülkeye portakal gönderilirken rakam 2019'a göre yüzde 41 artarak 129 milyon dolara çıktı. Portakal ihracatında yaş meyve sebzenin geleneksel pazarı Rusya, 63 milyon 482 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 19 milyon 111 bin dolarla Irak ve 15 milyon 314 bin dolarla Ukrayna takip etti.