31 Ocak 2021, Pazar
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Vergi yapılandırmasına yoğun ilgi! Geri sayım başladı

Son dakika haberine göre; Vatandaşlar, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Vergi yapılandırmasına yoğun ilgi! Geri sayım başladı

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgilere göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulundu, bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı. Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

GERİ SAYIM BAŞLADI: SON GÜN YARIN

17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (yarın) mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular, internet adresi 'www.gib.gov.tr' veya 'e-devlet - www.turkiye.gov.tr' üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

SÜRE UZAMAYACAK

Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları ve koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin, elektronik ortamda yapılması sağlık açısından önem arz ediyor.

PEŞİN ÖDEME

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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