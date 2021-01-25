25 Ocak 2021, Pazartesi
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Moody's'ten İngiltere ekonomisi için kötü haber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ile () arasında ticaret anlaşmasının yapılmış olmasına rağmen AB üyeliğinden ayrılmanın, ekonomisi üzerinde makro ekonomik maliyetlerinin olacağını bildirdi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Moody's'ten İngiltere ekonomisi için kötü haber

Moody's'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB ile imzaladığı anlaşmanın, ülkeyi Birlikten ayrılmanın yaratacağı ekonomik etkilere karşı yeteri kadar koruyamayabileceği belirtilirken, elde edilen denetim yetkisinin ekonomik katkısının ise belirsiz olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "İngiltere ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşma, İngiltere'nin AB üyeliğini kaybetmesinin makro ekonomik maliyetini teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

İngiltere ve AB arasında yapılan ticaret anlaşmasının daha çok AB lehine göründüğü, karşılıklı ticaretin bazı alanlarında ciddi yeni engellerin oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu ticaret anlaşmasının kapsamında yer almaması dolasıyla İngiltere'nin "hizmet" sektörünün olumsuz yönde etkilenebileceği belirtildi.

"İNGİLİZ EKONOMİSİ, UZUN DÖNEMDE CİDDİ ŞEKİLDE DAHA KÜÇÜK OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's'in Analisti Benedicte Andries de "Varılan Brexit anlaşması, anlaşmasız ayrılık senaryosunun gerçekleşmesini engellerken, İngiliz ekonomisi için son derece hayati olan hizmet sektörü gibi alanları içermiyor. Bu yüzden İngiliz ekonomisi, uzun dönemde ciddi şekilde daha küçük olacak." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini "hizmet" sektörü oluşturmakta.

İngiltere ve AB, martta hizmet sektörünü de içerecek bir mutabakat anlaşması imzalamayı hedefliyor.

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