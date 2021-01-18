114 ülkeye ihraç edildi! Türk çayına en çok talep Belçika'dan geldi

Çay ihracatında Belçika'nın önemli bir pazar olduğunu belirten Turgut, şöyle dedi:

"Geçen yıl Belçika, Türk çayını en fazla tüketen ülke oldu. Bunun yanı sıra Kovid-19 sürecine rağmen pazar çeşitliliğimizin artması da sektör için sevindiriciydi. Ülkemiz, çay ihracatında 2020'yi güzel rakamlarla geride bıraktı ve 2021 yılından da beklentimiz yüksek. Çay ihracatında yıla çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz."