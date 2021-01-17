Milyonları ilgilendiren zam! Annelere ödenen doğum yardımlarına zam geldi

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Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira. Emzirme ödeneği yani süt parası için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.